Sağlık müdürü Memişoğlu Erdoğan'ın ağzıyla konuştu: Çocuk yapın

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte sürdürülen sağlık hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“DOĞURGANLIK ŞU ANDA İSTANBUL'DA 1.71, NÜFUS AZALIYOR”

Megakentte doğum oranlarına yönelik açıklamalarda bulunan Prof. Kemal Memişoğlu, “Bunu ifade ettiğim için insanlar eleştiriyor ama doğurganlık oranı şu anda İstanbul'da 1.71 bu; 'nüfusunuz azalıyor ve yaşlanıyor' demek. Bu gelecek bir 10 sene sonra risk haline gelecektir. Bu konuda herkesin kendi üstüne düşen görevi yapması gerekiyor. Sezaryen oranlarımız yüksek. Doğurganlık dediğimiz oranları 2'nin altına düşürmememiz lazım. Şu anda hele Covid ile beraber hareketsizlik daha çok artınca genç nüfusta obezite risklerimiz artmış durumda. Şu anda toplumuzun en büyük risklerinden bir tanesi bu; kilo. Herkes Covid'den korkuyor ama dolaşım sistemi dediğimiz sistemlerden ölen insan sayısı senede Covid'in çok çok üzerinde. Hızlı ve karbonhidrat ağırlıklı beslenirseniz kilo kaçınılmazdır, kilo bu toplum için en büyük risklerden bir tanesi” diye konuştu.