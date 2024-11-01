İstanbul'un ekim enflasyonu belli oldu. En çok artış bakın hangi gruptan yaşandı

İstanbul Ticaret Odası, dev şehrin enflasyon rakamlarını duyurdu. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,64, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,15 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan açıklamaya göre, yıllık bazda perakende fiyatlarda artış yüzde 59,18'den yüzde 59,10'a düştü. İTO'ya göre gerileme sınırlı yaşanırken, toptan fiyatlarda yüzde 47,89'dan yüzde 43,07'e indi.

EN FAZLA ARTIŞ GİYİMDE YAŞANDI

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre en fazla artı giyim grubunda yaşandı. Gîyim harcamalarında fiyatlar yüzde 11,43 artış gösterdi. Diğer harcamalarda ise yüzde 5,47'lik artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre; sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 4,17 yükseliş gösterdi. Konut harcamaları grubundaki yükseliş yüzde 4,06 olarak kayıtlara geçti. Gıda harcamaları grubunda yüzde 3,40, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,38, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 1,14 artış gerçekleşti.Ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda ise yüzde -0,62 azalış görüldü.

İNŞAAT MALZEMELERİNDEKİ ARTIŞ İLK SIRADA

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre inşaat malzemeleri grubunda yüzde 4,01, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,49, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,07, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,04 artış kaydedildi.

Kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,81, madenler grubunda yüzde 0,03 azalış olurken, mensucat grubunda ise fiyat değişimi yaşanmadı.