İstanbul'un en çok rağbet gören ilçesi belli oldu! En yakın rakibine yüzde 100 fark attı

İstanbul'da Ağustos ayında konut satışlarının en çok arttığı ve azaldığı ilçeler belli oldu. Yüzde 28'lik oranla en çok konut satışı Avcılar'da gerçekleşirken en yakın rakibi Gaziosmanpaşa'ya yüzde 100 fark attığı görüldü.

İstanbul’da konut satışları, dikkat çekici bir yükseliş trendi sergiledi.

Türkiye genelinde konut satışları, ağustos ayında 143 bin 319 adedi aşarak, yılın en yüksek aylık satış rakamına ulaştı. Geçen yıla göre %6,8'lik bir artış gösteren konut piyasası, yılın ilk sekiz ayında da önemli bir yükseliş trendi yakaladı.

2025 yılının ocak-ağustos döneminde toplam konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,3 oranında artarak 978 bin 70 adede yükseldi. Bu artışta, kredi kullanarak yapılan satışlardaki belirgin yükseliş dikkat çekti.

Ağustos ayında krediyle yapılan satışlar, geçen yıla göre %84,6 gibi rekor bir artışla 141 bin 227 adede ulaştı.

İstanbul'da satışların en çok arttığı ilçeler:

Avcılar: 741 adet (%28,20)

Gaziosmanpaşa: 551 adet (%14,08)

Zeytinburnu: 495 adet (%13,01)

Fatih: 565 adet (%6,60)

Küçükçekmece: 707 adet (%6,16)

Satışların En Çok Gerilediği İlçeler:

Sancaktepe: 656 adet (%-37,40)

Silivri: 563 adet (%-30,67)

Pendik: 919 adet (%-15,30)

Üsküdar: 465 adet (%-13,83)

Başakşehir: 959 adet (%-11,20)

En Çok Satış Yapılan İlçeler:

Esenyurt: 2.832 adet satış ile zirvede yer aldığı görüldü. Aylık artış oranı ise yalnızca %0,21.

Bahçelievler: 1.048 adet satış ile ikinci sırada bulundu. Bu ilçede aylık bazda satışlar %0,47 geriledi.

Başakşehir: 959 adet satış ile üçüncü sırada yer aldı ancak aylık bazda satışların en çok gerilediği ilçeler arasında da bulundu.

