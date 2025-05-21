İstanbul'un en elit AVM'si satılıyor. İstenilen fiyat belli oldu

İstanbul’un en prestijli alışveriş merkezlerinden Zorlu AVM, 1.5 milyar Euro’luk fiyatla satışa sunuldu. Zorlu Holding’in, Vestel için kaynak yaratma hedefiyle başlattığı bu süreç, iş dünyasında yankı uyandırdı.

Nefes gazetesinden Ali Öztürk’ün haberine göre, Zorlu Gayrimenkul’ün 2.8 milyar dolar yatırımla hayata geçirdiği Zorlu Center’ın AVM kısmı için teklifler alınıyor. Toplamda arsa dahil 3.5 milyar dolara mal olan projenin bu adımı, holdingin finansal yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Zorlu Holding, 4.9 milyar dolarlık borç yükünü yönetmek için Türkiye’nin en büyük kurumsal yeniden yapılandırma süreçlerinden birini yürütüyor. Şirket, kısa vadeli borçlarını yeniden finanse ederek vadesi 15 yıla uzanan Euro cinsinden kredilere çevirdi.

Yaklaşık 1.3 milyar dolarlık kısa vadeli lira borcu bu şekilde yapılandırılırken, 500 milyon Euro’luk ek finansman sağlandı. Böylece kısa vadeli borç oranı yüzde 60’tan yüzde 40’a indirildi. Ancak, Vestel’in hisseleri bu yıl yüzde 40’tan fazla değer kaybetti, 2029 vadeli tahviller ise 80 sentin altında işlem görüyor.

Moody’s, Nisan’da Vestel’in kredi notunu zayıf likidite ve performans nedeniyle Caa1’e düşürdü. Şirket, ilk çeyrekte 5.08 milyar lira net zarar açıkladı. Zorlu’nun varlık satışları ve işten çıkarmalarla mali yapısını güçlendirme çabası, yatırımcı güvenini artırmayı hedefliyor.

Zorlu AVM’nin satış haberi sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, ekonomik durumun lüks AVM’leri bile etkilediğini belirtirken, bazıları satışın İstanbul’un sosyal dokusuna etkisini tartıştı, bazıları ise esprili yorumlarla gündemi renklendirdi.

Satışın, Zorlu Holding’in Vestel’i destekleme stratejisinin bir parçası olduğu belirtiliyor. Sürecin, Türkiye’nin ekonomik dinamikleri ve lüks tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkileri merakla takip ediliyor.