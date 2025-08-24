İstanbul'un en eski metro hattı depreme karşı güçlendiriliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin en eski ve en yoğun metro hattı olan M1 Yenikapı–Atatürk Havalimanı hattında viyadükleri depreme karşı güçlendiriyor. 35 yıllık hizmet süresini tamamlayan hattın Davutpaşa, Merter ve Dünya Ticaret Merkezi viyadüklerinde çalışmalar devam ediyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin ve Raylı Sistemler Daire Başkan Vekili Erman Eryılmaz güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi. Alpkökin, çalışmaların yüzde 85 seviyesinde olduğunu açıkladı. Çalışmların İBB öz kaynakları ile yürütüldüğünü vurgulayan Alpkökin, “Aslında bu gibi işler çok önemli oldukları için uluslararası kredilerle yapılır. Yalnız biz bu projemiz için birçok defa uluslararası kredi için başvurduk. Fakat gerekli izin ve onayları alamadık. Ancak deprem kredi onayı beklemez" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı, M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı Metro Hattı’ndaki viyadüklerde deprem güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul’un en yoğun metro hattında yer alan Davutpaşa, Merter ve Dünya Ticaret Merkezi viyadükleri milyonlarca İstanbullunun güvenli ulaşımı için yeni yönetmelik standartlarına uygun hale getiriyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, M1 metro hattının viyadüklerinin depreme karşı güçlendirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İBB TARİHİNDE İLK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tarihinde ilk defa bir metro projesinde depreme karşı güçlendirme yaptığının altını çizen Alpkökin, “Deprem deyince kentsel dönüşüm ve üst yapı çok önemli ama bir o kadar da önemli olan altyapı. Altyapılar deyince İSKİ, doğalgaz, köprü, viyadükler ve yolların hepsi giriyor. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak depremle ilgili çalışmaya başladığımızda kentsel dönüşümün yanında altyapılarımızla da ilgili çok ciddi çalışmalar yapmaya başladık. Fen İşleri Dairemiz birçok köprü ve viyadükte güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ama burası biraz özel. İlk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir metro projesinde depreme karşı güçlendirme yapıyor. Bu çok önemli bir nokta. M1 dediğimiz Yenikapı - Atatürk Havalimanı hattı İstanbul'un ilk metrosu. 1989 yılından itibaren 2014'e kadar etaplar halinde açılan ve 21 km uzunluğunda bir hattımız burası. 18 istasyona sahip ve şu an üzerinde 400 binin üzerinde yolculuğu olan İstanbul'un en yoğun hatlarından bir tanesi.” dedi.

HER GÜN 400 BİNDEN FAZLA YOLCU TAŞIYOR

Alpkökin, 1989 yılında hizmet vermeye başlayan ve 18 istasyonu bulunan M1 hattının her gün 400 binden fazla yolcu taşıdığını belirterek, “Zamanında çok uygun kriterler ve çok güzel bir şekilde yapılmış ama bugün geldiğimizde 1989'dan bugüne kriterlerde değişiklikler oldu. Yeni bir deprem yönetmeliğimiz oldu. Yeni bir köprü deprem yönetmeliğimiz geldi. Bunlara bağlı olarak viyadüklerin mevcut durumunu yeniden değerlendirdik. Tüm envanteri topladıktan sonra yaklaşık bir yıla yakın bir tasarım süreci gerçekleşti. Ve bu tasarım sürecini öncelikli olarak güçlendirilmesi gereken Davutpaşa, Merter ve Dünya Ticaret Merkezi olarak üç bölge belirledik. Viyadük bölgelerinin toplam uzunluğu yaklaşık 4 km olan M1A hattımızın ilk etapta 3,1 km’sini tamamlamış olduk. Ama şunu da söylemek gerekiyor. O günün şartlarına göre yapılmış çok düzgün, çok güzel imalatlar. Ancak yeni şartlardaki yönetmeliklere göre 2023 Mayıs ayında çalışmalara başladık” ifadelerini kullandı.

"DEMİRLER İĞNE OYASI GİBİ SARILIYOR"

Çalışmaların Merter ve Dünya Ticaret Merkezi bölgelerinde yüzde 85 seviyesine ulaştığını, Davutpaşa’da ise sürecin başladığını söyleyen Alpkökin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sıfırdan yapmaktansa böyle güçlendirmeler inanın çok daha meşakkatli. Çok daha zor oluyor. İğne oyası gibi demirler sarılıyor. Yukarıda işletme de devam ediyor. Ne yazık ki bazı yolları kapatmak zorunda kaldık. Biz onun için İstanbullar’dan özür diliyoruz. Ama bu bölge özelinde inşallah yolunu da açacağız. Yüzde 90'ın üzerinde kolonlarda, 90'ın üzerinde de temellerde güçlendirme yapıyoruz. Bu hattımız yeni yapılmış gibi bir hale gelecek. Dünya Ticaret Merkezi ve Merter yaklaşık %85'lere ulaştı. Davutpaşa'da da sahada çalışmalara başlamak için hafriyat ve mobilizasyon işlemlerini başlattık.”

Çalışmaların öneminin belirten Alpkökin “Bu hattın, bir deprem ve afet döneminde çok önemli bir lojistik merkez olan şehrin içinde Atatürk Havalimanı'na da bağlanıyor olması tabii ki çok önemli. Dolayısıyla biz artık emin olacağız ki bir depremde en azından bu viyadüklerimizin hangi şartlarda ayakta duracağını biliyor olacağız.” diye konuştu.

“ASLINDA İSTANBUL SANKİ YENİ BİR METRO HATTI KAZANMIŞ GİBİ OLACAK”

Güçlendirme sürecinin yalnızca deprem güvenliğiyle sınırlı olmadığını belirten Alpkökin, hattın modernize edileceğini de şu sözlerle açıkladı:

“Diğer başka T1 hattımızın ve bunun geri kalanında da çalışmalarımız devam ediyor. Bu hattın Halkalı’ya kadar devamını da ihale ettik. Bu eski hattımızın, sinyalizasyonunu daha verimli ve daha yüksek kapasiteye eriştirebilecek şekilde modernize edeceğiz. Dolayısıyla o açıdan da baktığımızda bu viyadüklerin güçlendirilmesi çok önemli. Sadece deprem olarak bakmıyoruz, Yenikapı'dan Halkalı'ya gidecek modern metro sistemi seviyesine çıkartmayı düşünüyoruz. Çünkü Kirazlı'dan Halkalı'ya kadar da bu hattımız ilerleyecek. Dolayısıyla yeni metro araçlarımızı aldığımızda, bu hattımızın sinyalizasyon sistemlerini güncellediğimizde, yeni teknoloji seviyesine getirdiğimizde ve uzatmasını da tamamladığımızda aslında İstanbul sanki yeni bir metro hattı kazanmış gibi olacak.”

PROJE ÖZ KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLÜYOR

Alpkökin, M1 hattı güçlendirme çalışmalarının tamamen İBB’nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini kaydederek şunları ekledi: “Aslında bu gibi işler çok önemli oldukları için uluslararası kredilerle yapılır. Yalnız biz bu projemiz için birçok defa uluslararası kredi için başvurduk. Fakat gerekli izin ve onayları alamadık. Ancak deprem kredi onayı beklemez. Dolayısıyla da İstanbul Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla şu an bu projenin tüm maliyetini karşılıyor.”