İstanbul'un en geniş parkına girişte yeni dönem başlıyor

Belgrad Ormanı’nda yapılaşma olacağına dair ve ormanın koruma statüsüyle ilgili tartışmalar devam ederken, Bakanlığın rezervasyon sistemi ve günlük ziyaretçi sınırlaması getirmeye hazırlandığı öğrenildi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu’nun soru önergesine yanıt veren Bakan Yumaklı, ‘İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği’ kapsamında koruma bantlarının bulunmasından dolayı katı koruma tedbirleri uygulanmakta olup yapılaşma, ticari faaliyet alanı ve imara açılması gibi herhangi bir durum söz konusu değil. Öncelikli amacımız tek bir ağacına dahi çivi çakılmasına izin dahi verilmeden, taşıma kapasitesinin hesaplanarak günlük girişlerin bu hesap sonucu bulunacak kişi sayısı ile sınırlandırması, ziyaretçilerin rezervasyon sistemi ile giriş yapacakları bir sistemin geliştirilmesi, ziyaretçi merkezi ve sahadaki yönlendirme/ bilgilendirme altyapısı ile ziyaretçilere hizmet vermek” ifadelerine yer verdi.

Karar'daki habere göre Bakan Yumaklı, Belgrad Ormanı’nın hâlihazırda ülkemizdeki en yüksek koruma düzeyi olan ‘Muhafaza Ormanı’ statüsü altında korunduğunu belirtti. Bu statünün düşürülmesinin gündemde olmadığını ifade eden Yumaklı, ormanda yapılaşma, imara açılma veya ticari faaliyet alanları oluşturulmasının kesinlikle söz konusu olmadığını açıkladı.

Açıklamada dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri de Belgrad Ormanı’na yönelik planlanan yeni uygulamalar oldu.

Bakanlık, günlük ziyaretçi sayısını sınırlamak için bir rezervasyon sistemi üzerinde çalışıyor. Bu sistemle birlikte, ziyaretçiler ormana ancak belirlenen kapasite dâhilinde giriş yapabilecek. Böylece hem doğanın taşıma kapasitesi korunacak hem de ziyaretçi yoğunluğunun önüne geçilecek.

Ormana duman ve hava kirliliğine sebep olan ateşli piknikler tamamen yasaklanacak. Ayrıca, ziyaretçilerin bilinçlendirilmesi amacıyla ziyaretçi merkezleri ve bilgilendirme altyapıları oluşturulacak. Bu yapılar sayesinde Belgrad Ormanı’nın ekolojik ve tarihi değeri daha iyi aktarılacak. Ormanın büyük bir kısmı ‘İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği’ çerçevesinde katı koruma tedbirleriyle çevrili durumda. Bakan Yumaklı, önergeye verdiği yanıtta ziyaretçilerin ücret ödeyip ödemeyeceği yönünde bir bilgi paylaşmadı.

Soru önergesini veren Evrim Rızvanoğlu ise ormanla ilgili sürecin daha şeffaf yürütülmesi gerektiğini savundu. Belgrad Ormanı’nın İstanbul’un ekosistemi ve su kaynakları için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Rızvanoğlu, bilimsel raporlarla desteklenen açıklamalar yapılması ve kamuoyunun tüm gelişmelerden haberdar edilmesi gerektiğini belirtti.

Belgrad Ormanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) işletme süresinin sona ermesinin ardından 23 Aralık 2024’te, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne devredilmişti. Bakanlık devir işleminin ardından Bentler, Neşet Suyu, Kömürcü Bendi Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurt Kemeri girişlerinde HGS uygulaması başlatmıştı.