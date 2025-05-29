İstanbul'un en gözde okulunda bayıltan taciz. Icardi'nin çocukları da orada okuyor

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
İstanbul'un en gözde okulunda bayıltan taciz. Icardi'nin çocukları da orada okuyor

İstanbul Sarıyer'de Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin çocuklarının da öğrenim gördüğü özel okulda taciz skandalı yaşandı. Özel okulun müdürü Dinar K.'nin (42), yine aynı okulda beden öğretmenliği yapan kadın öğretmen Mevsim K.'ya (39) taciz etti. Kadın öğretmen bayıldı.

İstanbul Sarıyer’de, ünlü isimlerin ve yabancıların çocuklarının eğitim gördüğü uluslararası bir özel okulda cinsel saldırı skandalı patlak verdi. Okul müdürü Dinar K. (42), beden eğitimi öğretmeni Mevsim K.’ya (39) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suçlanıyor.

Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi’nin çocukları Francesca (10) ve Isabella’nın (9) da eğitim aldığı okulda yaşanan olay, veliler arasında endişe yarattı.

dddd.jpg

Olay, 11 Kasım 2024 sabahı Mevsim K.’nın odasında gerçekleşti. İddiaya göre, Dinar K., toplantı bahanesiyle odaya girerek önce sözlü tacizde bulundu, ardından fiziksel temas kurdu.

Mağdurun ifadesine göre, müdür “Çok güzel kokuyorsun” diyerek yaklaştı ve 30 dakikalık görüşme sırasında göğüslerini sıktı. Mevsim K., tepki gösterip uzaklaşmaya çalışırken bayıldı. Hastanede yapılan muayenede göğüs bölgesinde kızarıklık ve hassasiyet tespit edildi. Adli Tıp Kurumu raporu, fiziksel temas bulgularını doğruladı.

k3.jpg

Dinar K., suçlamaları reddederek, “Evrak bakmak için odaya girdim, temas olmadı” dedi. Ancak mağdur, daha önce de sözlü taciz yaşadığını ve okul yönetimine şikayette bulunduğunu, fakat işlem yapılmadığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinar K. hakkında “basit cinsel saldırı” suçlamasıyla iddianame hazırladı. Şüpheli, yakında hakim karşısına çıkacak.

f1.jpg

Olay, okulun güvenilirliği ve yönetim politikaları hakkında tartışma başlattı. Veliler, çocuklarının güvenliği için okul yönetiminden açıklama talep ediyor. Soruşturma, kamuoyunda yakından takip ediliyor.

k4.jpg

Son Haberler
İlkay İstanbul’a geldi: 2 yıllık imza atacak
İlkay İstanbul’a geldi: 2 yıllık imza atacak
Sabancı Holding dev şirketi 1 dolara sattı! 5 milyon dolar zarar etti...
Sabancı Holding dev şirketi 1 dolara sattı! 5 milyon dolar zarar etti...
Bulgaristan, Türklerle zenginleşiyor
Bulgaristan, Türklerle zenginleşiyor
Kanada’da orman yangını: 17 bin kişi için tahliye emri
Kanada’da orman yangını: 17 bin kişi için tahliye emri
Belediye Başkan Yardımcısı içip içip havaya ateş etti! Magandalığa soyundu
Belediye Başkan Yardımcısı içip içip havaya ateş etti! Magandalığa soyundu