İstanbul'un en gözde okulunda bayıltan taciz. Icardi'nin çocukları da orada okuyor

İstanbul Sarıyer’de, ünlü isimlerin ve yabancıların çocuklarının eğitim gördüğü uluslararası bir özel okulda cinsel saldırı skandalı patlak verdi. Okul müdürü Dinar K. (42), beden eğitimi öğretmeni Mevsim K.’ya (39) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suçlanıyor.

Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi’nin çocukları Francesca (10) ve Isabella’nın (9) da eğitim aldığı okulda yaşanan olay, veliler arasında endişe yarattı.

Olay, 11 Kasım 2024 sabahı Mevsim K.’nın odasında gerçekleşti. İddiaya göre, Dinar K., toplantı bahanesiyle odaya girerek önce sözlü tacizde bulundu, ardından fiziksel temas kurdu.

Mağdurun ifadesine göre, müdür “Çok güzel kokuyorsun” diyerek yaklaştı ve 30 dakikalık görüşme sırasında göğüslerini sıktı. Mevsim K., tepki gösterip uzaklaşmaya çalışırken bayıldı. Hastanede yapılan muayenede göğüs bölgesinde kızarıklık ve hassasiyet tespit edildi. Adli Tıp Kurumu raporu, fiziksel temas bulgularını doğruladı.

Dinar K., suçlamaları reddederek, “Evrak bakmak için odaya girdim, temas olmadı” dedi. Ancak mağdur, daha önce de sözlü taciz yaşadığını ve okul yönetimine şikayette bulunduğunu, fakat işlem yapılmadığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinar K. hakkında “basit cinsel saldırı” suçlamasıyla iddianame hazırladı. Şüpheli, yakında hakim karşısına çıkacak.

Olay, okulun güvenilirliği ve yönetim politikaları hakkında tartışma başlattı. Veliler, çocuklarının güvenliği için okul yönetiminden açıklama talep ediyor. Soruşturma, kamuoyunda yakından takip ediliyor.