İstanbul'un en güvenli ve en riskli ilçeleri belli oldu. İBB'den kritik açıklama

Düzenleme: Kaynak: Ekol TV
İstanbul'un en güvenli ve en riskli ilçeleri belli oldu. İBB'den kritik açıklama

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, şehrin en riskli ve en güvenli bölgelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, İstanbul'da beklenen büyük depremle ilgili "Hangi ilçeler risk altında?" ve "Şehir depreme ne kadar hazır?" gibi kritik sorulara yanıt verdi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından ülke genelinde büyük kayıplar yaşanmış ve bu durum, İstanbul’un olası bir depreme karşı ne kadar hazır olduğu konusunu daha da ön plana çıkarmıştı.

deprem.jpg

Yün, İstanbul’daki mevcut yapı stoğu ve zemin durumunu değerlendirerek, “İstanbul’un depreme hazır olduğunu söylemek zor. Şehrin büyük bölümü, eski ve dayanıksız yapılardan oluşuyor” ifadeleriyle durumu özetledi.

depremaqw.webp

Yün’ün verdiği bilgilere göre, İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 200 bin konut bulunuyor ve bunların yaklaşık 850 bini 2000 yılından önce inşa edilmiş. Kentsel dönüşüm yasası kapsamında son 12 yılda yalnızca 92 bin bina yenilenmiş, bu da toplam konut stokunun yalnızca yüzde 12-13’üne tekabül ediyor.

depremas.png

İSTANBUL'DAKİ BİNALAR DEPREM OLMASA DA YIKILABİLİR

Yün, 7.5 büyüklüğünde bir depremde yaklaşık 200 bin binanın ağır hasar görmesi veya yıkılmasının öngörüldüğünü belirtti. Ayrıca, hızlı yapı tarama testleriyle belirlenen 1556 binanın, deprem olmasa bile kendi kendine yıkılma riski taşıdığını vurguladı.

depremasdqw.jpg

EN RİSKLİ İLÇELER BELLİ OLDU

İstanbul’da deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerle ilgili bilgi veren Yün, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'ndeki konumu nedeniyle özellikle Avrupa Yakası’nın güney kesimlerinin daha riskli olduğunu belirtti. E-5 ile deniz arasında kalan alanlarda zemin kalitesinin düşük olması, depremde yapılar üzerinde ciddi hasarlara yol açabilecek bir faktör olarak öne çıkıyor.

depremdalsdq.jpg

GÜVENLİ İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul’da daha güvenli olarak değerlendirilen bölgeler arasında Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Sarıyer ve Beşiktaş gibi ilçeler bulunuyor. Yün, bu bölgelerdeki zeminlerin genellikle daha sağlam olduğunu ve 2018 sonrasında inşa edilen yapıların, yönetmeliklere uygun olarak yapıldıkları için daha güvenli kabul edildiğini belirtti. Ancak Kağıthane’deki bazı dere yataklarının riskli olduğunu ve bu bölgelerde zemin kalitesinin değişkenlik gösterdiğini de ekledi.

İlgili Haberler
MHP'de istifa depremi. 3 dönem milletvekilliği yapmıştı
İkinci el piyasasında fiyatlar son hız düşüşe geçti. Taleplerde büyük artış görüldü
Öne Çıkanlar
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Son Haberler
Kayalıkta mahsur kalan keçiler günlerdir kurtarılmayı bekliyor Yerel Haberler
Kayalıkta mahsur kalan keçiler günlerdir kurtarılmayı bekliyor
Manchester United'ı 90+5'te Joao Pedro yıktı. Brighton kazandı Spor
Manchester United'ı 90+5'te Joao Pedro yıktı. Brighton kazandı
Arda Turan şaşkınlıkla izledi. Bülent Uygun inanamadı Spor
Arda Turan şaşkınlıkla izledi. Bülent Uygun inanamadı
İzmit'te tramvayın çarptığı bir kişi yaşamını yitirdi Yerel Haberler
İzmit'te tramvayın çarptığı bir kişi yaşamını yitirdi
Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Yerel Haberler
Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Yusuf Yazıcı bayram etti Spor
Yusuf Yazıcı bayram etti