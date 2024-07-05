İstanbul’un en güzel arsaları Sahibinden çıktı! Belediye kimin satışa çıkardığını açıkladı

Üsküdar eski Belediye Başkanı AKP’li Hilmi Türkmen “Sahibinden satılık belediye” başlıklı bir mesaj yayınlayarak, mevcut belediye yönetiminin gayrimenkulleri satışa çıkardığını ileri sürdü.

“VAKTİ GELİNCE İHTİYAÇ HALİNDE KULLANIRIZ DİYE ALDIK”

"Üsküdar'da 20 yıldır en ufak gayrimenkul, taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP'nin gerçek yüzünü siz de tanıyın diye özellikle paylaşmak istedim” diyen Türkmen, “Buradaki konutları biz ürettik, 5 yılda parça parça elden çıkartarak bütçemizi dengelemek için. Arsaları elimizdeki taşınmazlara karşılık aldık. Vakti gelince, ihtiyaç halinde kullanırız dedik. Yeni yönetimin bu taşınmazları elbette satma hakkı ve yetkisi var. Lakin bizim yüzlerce eseri milletimizin hizmetine sunarken bile 5 yılda yapmadığımız satışın tek seferde yapılması, en ufak taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP'nin gerçek yüzünü gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı.

“BU NE ACELE!”

"Çok çok ciddi bir satış söz konusu. Hani en ufak şeyde kıyameti koparan CHP medyası nerede?” diyen AKP’li eski başkan, “Kaldı ki, bu miktarda bir taşınmaz satışından sağlanacak gelir, geçmiş dönemde somut hizmetlerden, eserlerin üretilmesinden kalan borcun 3-4 kat üzerinde bir rakam ediyor. Bu ne acele!” şeklinde sorular yöneltti.

AKP’li Türkmen’in belediye taşınmazlarının satışa çıkarıldığını iddia etmesinin ardından Üsküdar Belediyesi’nden yazılı açıklama geldi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ: ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR

Belediyeden yapılan açıklamada "Sosyal medyada yer alan, Üsküdar Belediyesi'nin taşınmazlarını sattığına ilişkin paylaşımlar tamamen bir algı oluşturma çabasıdır. Konut projeleri, 'Satışı yapılmak üzere' Ak Partili eski belediye başkanı Hilmi Türkmen döneminde yapılmış ve satıştan gelecek gelir de 2024 bütçesine eklenmiştir.

“GÖREVİ DEVRALMADAN SATIŞLAR HAZIRLANMIŞ”

Önceki dönem planlanan, 2024 yılı 5 milyar liralık Üsküdar Belediyesi bütçesinin 1.3 milyar lirası, yani bütçenin yüzde 27'si taşınmazların satışı üzerinden yapılmıştır. Görülmektedir ki; belediye bütçesi, yeni yönetim görevi devralmadan önce taşınmazların satışı ile dengelenmek üzerine kurulmuştur.

“YENİ BİR PLAN YOK”

2023 yılında ve 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında da belediye tarafından taşınmaz satışları yapılmıştır. Yeni bir satış planı varmış gibi yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun ve Üsküdarlı komşularımızın bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.