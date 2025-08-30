İstanbul’un en işlek caddesi kapkaç şoku! Turistin çantası çaldı

Olay, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 00.15 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mısırlı Ehap T., kaldırımda yürüdüğü sırada karşısından gelen 2 şüpheliden biri, turistin elindeki çantayı çalarak kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Ehap T., olduğu yerde kalırken, şüpheli koşarak uzaklaştı. Kapkaç anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Olayın ardından turistin şikayeti üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri çalışma başlattı. Güvenlik görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Devam eden çalışmalarda M.H.(16) ve R.D.(26) yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler, "kapkaç" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan çalınan çanta, içindekilerle beraber Mısırlı turiste teslim edildi.