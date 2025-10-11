Kağıthane İmrahor Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde trafikte iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, bagajından aldığı çekiçle, tartıştığı sürücünün otomobiline saldırdı.

Olayla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ihbar kabul ederek harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan E.F.(37) isimli şüpheliye Karayolları Trafik Kanunu'nun 'İşaret ile yasaklanan yerde duraklamak', 'Yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunması' ve 'Saygısızca araç kullanmak' maddeleri uyarınca idari para cezası kesildi. Ayrıca şüpheli E.F. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.