Mevcut ekonomik şartlar ev sahibi olmayı neredeyse imkansız kılıyor. Kirada oturan vatandaşlar piyasadaki gelişmeleri yakından takibi sürdürüyor. Eylül 2025 kira verileri netlik kazandı. Konut piyasasında kira fiyatlarında görülen yükselişler vatandaşın belini büktü.

EN YÜKSEK KİRA ORANINA SAHİP ŞEHİR SÜRPRİZ OLMADI



Türkiye genelinde ortalama kira 22 bin TL olarak ölçülürken, İstanbul 33 bin TL ile en yüksek kira ortalamasına sahip şehir olmayı sürdürüyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin ilan analizleri üzerinden yaptığı araştırma, ilçe ilçe kira ortalamalarında çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı.

EN PAHALI 10 İLÇE LİSTELENDİ

Kiraların asgari ücretin çok üzerinde seyretmesi vatandaşın tepkisine neden oluyor.

Açıklanan veriler kapsamında Eylül ayında Kadıköy’de ortalama konut kirası 68 bin TL’ye kadar yükseldiği görülüyor. Uzmanlar semtteki bu fiyat skalasını Lüks konut projeleri ve sahil hattındaki yüksek talep ile bağlaştırıyor.



BU İLÇELER CEP YAKIYOR



İstanbul’da kira ortalaması en yüksek olan ilçeler listesinde Kadıköy’den sonra Sarıyer ikinci sırada yer alıyor.



Kadıköy: 68.000 TL

Sarıyer: 65.000 TL

Bakırköy: 60.000 TL

Beşiktaş: 55.000 TL

Adalar: 55.000 TL

Zeytinburnu: 50.000 TL

Üsküdar: 42.500 TL

Eyüpsultan: 42.000 TL

Başakşehir: 38.000 TL

Şişli: 37.500 TL

EN UYGUN KİRALAR



Konut fiyatlarının bu denli yükselmesine karşın nispeten ulaşabilir olan semtlerde bulunuyor. Ancak kira fiyatlarının genellikle uygun semtlerde de asgari ücretin üstüne çıkması dikkat çekiyor.

Esenyurt, 19 bin TL ortalama kira bedeliyle listenin en alt sırasında yerleşiyor. Arnavutköy, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa da en düşük kira ortalamalarına sahip bölgeler arasında yer aldı.

Eylül 2025 itibarıyla İstanbul’un en ucuz 10 ilçesi:

Esenyurt: 19.000 TL

Arnavutköy: 22.500 TL

Sultangazi: 22.500 TL

Gaziosmanpaşa: 22.500 TL

Silivri: 23.000 TL

Çatalca: 25.000 TL

Sultanbeyli: 25.000 TL

Fatih: 25.000 TL

Esenler: 25.500 TL

Avcılar: 27.000 TL