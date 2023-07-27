İstanbul'un en sıcak ilçesi belli oldu. Termometreler çatladı

İstanbul'da dün sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Vatandaşlar çöl sıcaklarıyla mücadele etmekte oldukça zorlandı.

Meteorolojik İstasyon sonuçlarına göre en yüksek sıcaklık 44.1 dereceyi gördü.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre İstanbul'da dün en yüksek sıcaklık ölçümü; Eyüp'te 42.9, Çekmeköy'de 42.3,

Sancaktepe 41.8, Pendik 41.6, Tuzla 41.4, Sarıyer 41.1, Arnavutköy 40.6, Fatih 40.5, Bakırköy 40.5, Kartal 40.3, Ümraniye 40.3 ve Üsküdar 40.2 derece olarak gerçekleşti.

YÜKSEK SICAKLIK REKORU ŞİLE'DE

Meteorolojik İstasyon sonuçlarına göre en yüksek sıcaklık 44.1 dereceyle Şile'de ölçüldü.