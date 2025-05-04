İstanbul'un en ucuz ilçesi: Durumu iyi olmayanlar akın akın göç ediyor

İstanbul'da artan yaşam maliyetleri ve yükselen kira fiyatları, dar gelirli vatandaşları ve durumu ekonomik olarak zorlaşanları farklı arayışlara itiyor. Son bilgilere göre, İstanbul'da en uygun kira seçeneklerinin bulunduğu ilçe olarak dikkat çeken Esenyurt, son dönemde ekonomik zorluklar yaşayanların yeni göç adresi haline geldi.

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İstanbul'un En Uygun Kiralı İlçesi: Esenyurt

İstanbul'da genel kira ortalamalarının oldukça yüksek seyrettiği bu günlerde, Esenyurt diğer ilçelere kıyasla daha uygun fiyatlı konut seçenekleri sunuyor. Özellikle dar gelirli aileler, öğrenciler ve ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için Esenyurt, barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Ekonomik Zorluklar Göçü Tetikliyor

İstanbul'da yaşam koşullarının giderek zorlaşması ve diğer ilçelerdeki kira fiyatlarının bütçeleri zorlaması, birçok kişiyi daha ekonomik çözümler aramaya yöneltiyor. Bu durum, Esenyurt gibi nispeten daha uygun kira seviyelerine sahip ilçelere olan talebi artırıyor. Ulaşım imkanlarının gelişmesi ve sosyal donatı alanlarının artmasıyla birlikte Esenyurt, daha fazla insanın tercih ettiği bir bölge haline geliyor.

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Esenyurt'ta Yaşam Maliyeti Diğer İlçelere Göre Daha Düşük

Kira fiyatlarının yanı sıra, Esenyurt'taki genel yaşam maliyetinin de İstanbul'un merkezi ve daha gelişmiş ilçelerine göre daha düşük olması, bu göç hareketliliğinde önemli bir etken olarak görülüyor. Günlük harcamalar, ulaşım ve temel ihtiyaçların karşılanması konusunda Esenyurt, ekonomik olarak daha rahat bir nefes alma imkanı sunuyor.