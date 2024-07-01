İstanbul’un enflasyonu belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’un enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Haziran ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,42 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası, şehirdeki tüketici enflasyonunu takip eden Ücretliler Geçinme Endeksi’nin haziran ayında aylık yüzde 3,42 arttığını açıkladı. Endeks mayısta yüzde 3,59 artış göstermişti.

Ücretliler Geçinme Endeksi yıllık artışı haziranda yüzde 82,14 oldu, mayısta yıllık artış yüzde 82,20 düzeyindeydi.

Perakende fiyatlarda bir önceki aya kıyasla; konutta yüzde 8,01, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 4,06, gıdada yüzde 2,66 artış yaşandı.

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi aylık yüzde 3,85, yıllık yüzde 60,49 artış gösterdi.

TÜİK, haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz Çarşamba günü açıklayacak.

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