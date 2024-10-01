İstanbul’un enflasyonu Eylül ayında yıllık yüzde 59,18 oldu

İstanbul'da Eylül 2024 itibarıyla perakende fiyatlar, aylık bazda yüzde 3,90, yıllık bazda ise yüzde 59,18 artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,90, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,67 oranında yükseldi.

2023 Eylül ayına göre, Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 59,18, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 47,89 artış kaydedildi.

Eylül 2024'te perakende fiyatlarda en belirgin artış, diğer harcamalar grubunda yüzde 14,62, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında ise yüzde 13,24 oldu. Giyim harcamaları yüzde 6,67, konut harcamaları yüzde 4,18, ev eşyası harcamaları yüzde 3,62, gıda harcamaları yüzde 2,63, sağlık ve kişisel bakım harcamaları ise yüzde 0,72 arttı. Ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda ise yüzde 0,35 azalış görüldü.

Toptan fiyatlarda ise mensucat grubunda yüzde 13,72, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,83, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,48, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,43, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,61, madenler grubunda yüzde 2,60 ve yakacak ile enerji maddelerinde yüzde 2,01 artış kaydedildi.