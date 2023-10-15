İstanbul’un göbeğinde akla ziyan hırsızlık. Parasının çalındığını telefonuna gelen mesajla anladı

İstanbul Avcılar’da akla ziyan bir hırsızlık yaşandı. Bir marketin önündeki 3 kişiye yaklaşan şüpheli, kimse anlamadan kredi kartlarından para çekti. Mağdur kişi, parasının çalındığını telefonuna gelen mesajla anladı.

KAYNAK: DHA
İstanbul’un göbeğinde akla ziyan hırsızlık. Parasının çalındığını telefonuna gelen mesajla anladı

Avcılar’da marketin önünde bekleyen 3 kişinin yanına bel çantalı şüpheli yaklaştı. O anda gençlerden birinin cep telefonuna kredi kartından 5 bin lira çekildiğine yönelik mesaj geldi. Bel çantalı şüpheli uzaklaşırken, paranın çekildiği dakika belirlenerek marketin güvenlik kamera kayıtlarına bakıldı. Mesajın geldiği anlarda bel çantalı şüphelinin, parası çekilen kişiye yaklaştığı görüldü. Aynı şüpheli 2 gün sonra tekrar markete gelince yakalandı. Şüphelinin bel çantasından pos cihazı çıktı.

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Denizköşkler Mahallesi'ndeki markete ilk olarak geçtiğimiz çarşamba günü gelen ve Ürdünlü olduğunu belirten bir kişi, iş yeri sahiplerinden Özgür Duman ve arkadaşları ile bir süre sohbet ettikten sonra pasaportunun yanında olmadığını belirterek uzaklaştı. Bu sırada Duman'ın arkadaşlarından birinin kredi kartından yurt dışındaki bir merkez üzerinden 5 bin TL çekildiğine dair cep telefonuna uyarı mesajı geldi. Hiçbir alışveriş yapmadığı halde kredi kartından para çekildiğini anlayan genç, hemen bankaya bilgi verirken, çağrı merkezindeki görevli 'şüpheli işlem' başvurusu oluşturdu. Banka bu işlemle ilgili inceleme başlatırken, paranın çekildiği dakika belirlenerek marketin güvenlik kamera kayıtlarına bakıldı. Mesajın geldiği anlarda bel çantalı şüphelinin, parası çekilen kişiye yaklaştığı görüldü. Market sahiplerinden Özgür Duman, dolandırıcı ile ilgili görüntüleri sosyal medya aracılığı ile paylaşırken, başka kişilerin de benzer durumla karşılaşmaması için dikkatli olmasını istedi.

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İKİNCİ KEZ GELDİ

Özgür Duman'ın babası Ramazan Duman, market kasasında dururken cuma günü aynı kişi tekrar geldi. Aradıkları kişinin tekrar geldiğini fark eden Duman, şüpheliden çantasını açmasını istedi. Şüphelinin çantasından pos cihazı çıkınca Duman, polise de haber verdi. İnternet üzerinden online siparişlere yanıt verdiğini ve ödemeleri bununla aldığını ifade eden şüpheli, güvenlik kamera kayıtları ile birlikte gelen polis ekibine teslim edildi. Ramazan Duman, yabancı uyruklu bu kişinin teknolojiyi kullanarak yanına yaklaştığı kişinin kredi kartından para çektiğini söyledi.

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UZMAN UYARISI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekibi incelemesini sürdürürken, Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, bu olayda 'NFC' teknolojisi kullanıldığını belirtti. NFC teknolojisi kullanılarak kablosuz bağlantı ile cihazlar arasında kurulan bağlantılarla kredi kartlarından para çalındığını dile getiren Altun, "Bu dolandırıcılıkta sistem telefon veya pos cihazlarına entegre ediliyor. Manyetik alan sayesinde yakına yaklaşılan kişinin cebinde taşıdığı kredi kartından haberi olmadan para çekiliyor. Metrobüs, metro, tramvay veya toplu taşıma araçlarında bu yolla hırsızlık yapılabilmesi için kişinin size 4 santimetre kadar yaklaşması gerekir. Bundan korunabilmek için kredi kartlarınızı alüminyum folyo ile sarın veya kimlik, market kartlarını üst üste bırakın. Bu durumda sizden izinsiz çekim mümkün değil" dedi.

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