İstanbul'un göbeğinde AVM otoparkında silahlı saldırı

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sularında Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin açık otoparkında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre K.Ö., 34 MIU 072 plakalı motosikleti ile otoparka geldi. Bu sırada, ismi öğrenilemeyen başka bir motosikletli ile K.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, yanında bulunan tabanca ile K.Ö.'ye ateş etti. K.Ö., vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, vuran şahıs motosikleti ile kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaralı K.Ö.'yü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı