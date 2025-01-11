İstanbul'un göbeğinde cipi çapraz ateşe tuttular

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da sokakta seyreden cipin önünü iki araçla kesen saldırganlar, cipi çapraz ateşe tuttu. Saldırı sonrası cipin sürücüsü yaralanmazken polis, kaçan şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.

Olay, saat 01.30 sıralarında İstanbul Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2051. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BF 4721 plakalı cip, sokakta ilerlediği sırada farklı yönlerden gelen iki araç ile önü kesilerek çapraz ateşe tutuldu.

Bu sırada kurşunlardan kaçmaya çalışan cipin sürücüsü park halindeki 3 araca çarparken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü saldırıyı şans eseri yara almadan atlatırken, yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

​​​​​​​

Cipin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İstanbul'un göbeğinde cipi çapraz ateşe tuttular

İstanbul'un göbeğinde cipi çapraz ateşe tuttular

İstanbul'un göbeğinde cipi çapraz ateşe tuttular

İstanbul'un göbeğinde cipi çapraz ateşe tuttular

Son Haberler
Bursa'da akılalmaz olay! 5 ekmek karşılığı 15 yıldır sigortasız çalışmış
Bursa'da akılalmaz olay! 5 ekmek karşılığı 15 yıldır sigortasız çalışmış
Şener Şen Galatasaray Divan Kurulu Üyesi oldu
Şener Şen Galatasaray Divan Kurulu Üyesi oldu
Erzurum'da tarihi eser operasyonu
Erzurum'da tarihi eser operasyonu
Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı fena ti'ye aldı
Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı fena ti'ye aldı
Öğretmen atamalarında yeni dönem 1 Eylül’de başlıyor
Öğretmen atamalarında yeni dönem 1 Eylül’de başlıyor