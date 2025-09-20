İstanbul’un göbeğinde dehşet! 16 yaşındaki saldırgan taksiciyi bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beyoğlu’nda 16 yaşındaki saldırgan taksiciyi bıçaklayarak aracı gasbetmeye çalıştı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı yakalayarak tutukladı.

Edinilen bilgiye göre taksi şoförü Oğuzhan K., Piyalepaşa Bulvarı'ndan aldığı müşterisinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Şoförün cüzdanını almaya çalışan şüpheli, taksiyi de gasbetmeye kalkıştı. Anahtarı kontak üzerinden söken sürücünün çevreden yardım istemesi üzerine saldırgan kaçtı.

Olayla ilgili çalışma yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli B.A.K.'yı kovalamaca sonucu yakaladı.

Olayda hafif yaralanan taksici ayakta tedavi edilirken, gözaltına alınan şüphelinin 16 yaşındaki B.A.K. olduğu ve suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan B.A.K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece kasten yaralama ve yağmaya teşebbüs suçlarından tutuklandı.

