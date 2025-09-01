İstanbul’un göbeğinde dehşet! Yeni doğan bebeğini çöpe atıp markete gitti

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki çöpleri toplayan belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin olduğu tespit edildi.

Yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği belirlenen bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken bebeğin annesi E.A. gözaltına alındı. Annenin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BEBEĞİNİ ÇÖPE ATIP MARKETE GİTTİ

Korkunç olayla ilgili soruşturma devam ederken korkunç gerçek ortaya çıktı. Kadının bebeğini çöpe attıktan sonra marketten alışveriş yaptığı öğrenildi.

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz, korkunç gelişmeleri şöyle anlattı:

“Dün çöpleri toplayan belediye personeli bebek cesedi buldu. İlk olarak bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi ve polis ekipleri bu noktaya geldi. İncelemelerde kordonunun yeni kesildiği ve vücudunda çeşitli yanıklar tespit edildi. Asayiş şube ekipleri çalışmalara devam etti. Annenin kimliği tespit edildi. 39 yaşındaki E.A. gözaltına alındı. İncelemelerde doğumu kendi imkanlarıyla yaptığı tespit edildi. Civarda güvenlik kamerası kayıtları da incelendi. Annenin bebeği doğurduktan sonra cesedi bir kutuya koyduğu konteynere attığı belirlendi. Sonrasında markete gidiyor. Soruşturma devam ediyor.”