İstanbul'un göbeğinde el bombası... Çocukların aracından cephanelik çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'un göbeğinde el bombası... Çocukların aracından cephanelik çıktı

İstanbul'da şüphe üzerine bir araç durduruldu. 18 yaşından küçük 4 çocuğun aracından tam bir cephanelik çıktı. Ekipler yaptıkları aramada, 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirdi.

Olay saat 22.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi 17. Sokak'ta meydana geldi. Mahallede asayişi sağlayan devriye polis ekipleri, park halindeki bir araçta 4 kişinin beklediğini görerek durumdan şüphelendi.

Şüphelileri araçtan indirerek arama yapan ekipler, çok sayıda silahla karşılaştı.

Bunun üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.

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Ekiplerin yaptığı aramada, aracın içerisinde 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

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Yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un göbeğinde el bombası... Çocukların aracından cephanelik çıktı

İstanbul'un göbeğinde el bombası... Çocukların aracından cephanelik çıktı

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