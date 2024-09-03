İstanbul'un göbeğinde hastane tarayanlar tutuklandı

İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinde ve Mahmutbey Caddesi'nde gerçekleşen iki silahlı saldırı olayının birbirleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Bu saldırılara karıştığı tespit edilen 11 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 Ağustos'ta saat 02.30 civarında, Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümünün önüne gelen saldırganlar, hastaneye doğru ateş açtı. Bu saldırı sırasında, dışarıda bulunan bir hastane polisi, bir jandarma, bir güvenlik görevlisi ve iki hasta yakını olmak üzere toplam beş kişi yaralandı.

Aynı gece, Mahmutbey Caddesi üzerinde yürüyen üç kişiye yönelik başka bir silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda, bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, iki silahlı saldırının birbirleriyle ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.