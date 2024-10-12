İstanbul'un göbeğinde kadına sokak ortasında böyle saldırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'un göbeğinde kadına sokak ortasında böyle saldırdı

Kağıthane'de alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı. O anlar cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Kağıthane'de alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı. Saldırganı arkadaşı sarılarak uzaklaştırılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hamiyediye Mahallesi'ndeki olay gece saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde alkollü olduğu öne sürülen bir kadın, sokak ortasında bağırmaya başladı. Bir süre araçlara vuran kadın, yanındaki kız arkadaşı tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

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SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET

Bağırmaya devam eden kadına, koşarak gelen bir erkek saldırdı. Kadının kafasına vuran şüpheliyi arkadaşı sarılarak uzaklaştırmaya çalıştı. Taraflar arasındaki kavga bir süre devam etti. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)

Kağıthane'de sokak ortasında kadına saldırdı

Kağıthane'de sokak ortasında kadına saldırdı

Kağıthane'de sokak ortasında kadına saldırdı

Kağıthane'de sokak ortasında kadına saldırdı

Kağıthane'de sokak ortasında kadına saldırdı

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