İstanbul'un göbeğinde korkunç yangın! Binalar cayır cayır yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Beyoğlu'nda nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Terzi dükkanı ve binalar cayır cayır yandı.Alevlerin elektrik direğine sıçramasıyla patlama meydana geldi. Yangın anı kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan terzi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dükkandan alevlerin çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Alevlerin elektrik direğine sıçramasıyla patlama yaşandı. Çevredekiler patlama nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Olayda yaralanan olmazken dükkan kullanılmaz hale geldi. Yangını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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TAKSİM'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI

Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde saat 00.40 sıralarında yaşanan diğer olayda ise, bir binada bulunan dairede yangın çıktı.

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Vatandaşların panik yaşadığı yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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Yangın anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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Polis her iki yangınla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'un göbeğinde korkunç yangın: Binalar cayır cayır yandı

İstanbul'un göbeğinde korkunç yangın: Binalar cayır cayır yandı

İstanbul'un göbeğinde korkunç yangın: Binalar cayır cayır yandı

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