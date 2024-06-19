İstanbul’un göbeğinde silahlar konuştu! 4 saldırgan aynı anda kurşun yağdırdı

Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 01.15'te Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde yaşanan olayda, gece saatlerinde iki mekan sahibi arasında kavga çıktı.

4 SALDIRGAN KURŞUN YAĞDIRDI

Kavga esnasında mekandan çıkan 4 çalışan, silahlarını çekerek karşı mekanın çalışanlarına ateş etti. Kaçmaya çalışan karşı mekanın çalışanlarından 3'ü vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı ve saldırı anı kameralarca kaydedildi.

KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALADILAR

Olayın seslerini duyan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

Sokakta yaşanan kovalamacanın ardından Mesut T. ve yanındaki 2 kişi, olayda kullanılan silahla birlikte ele geçirildi.

KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİLER

Karnından yaralanan Erkan B. ve hafif yaralanan diğer 2 kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştı.

ARALARINDA UZUN SÜREDİR HUSUMET VARMIŞ

Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, yaralılarla saldırganların aynı mekanlarda çalıştıkları ve aralarında uzun süredir husumet bulunduğu anlaşıldı.

TUTUKLANDILAR

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.