İstanbul’un göbeğinde silahlar konuştu! 4 saldırgan aynı anda kurşun yağdırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul’un göbeğinde silahlar konuştu! 4 saldırgan aynı anda kurşun yağdırdı

İstanbul Beyoğlu'nda, daha önceden aralarında husumet bulunan iki mekan sahibi arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda 4 kişi, karşı mekanın çalışanlarına ateş açtı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu saldırıda 3 kişi yaralandı ve 3 şüpheli Güven Timleri tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 01.15'te Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde yaşanan olayda, gece saatlerinde iki mekan sahibi arasında kavga çıktı.

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4 SALDIRGAN KURŞUN YAĞDIRDI

Kavga esnasında mekandan çıkan 4 çalışan, silahlarını çekerek karşı mekanın çalışanlarına ateş etti. Kaçmaya çalışan karşı mekanın çalışanlarından 3'ü vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı ve saldırı anı kameralarca kaydedildi.

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KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALADILAR

Olayın seslerini duyan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

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Sokakta yaşanan kovalamacanın ardından Mesut T. ve yanındaki 2 kişi, olayda kullanılan silahla birlikte ele geçirildi.

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KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİLER

Karnından yaralanan Erkan B. ve hafif yaralanan diğer 2 kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştı.

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ARALARINDA UZUN SÜREDİR HUSUMET VARMIŞ

Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, yaralılarla saldırganların aynı mekanlarda çalıştıkları ve aralarında uzun süredir husumet bulunduğu anlaşıldı.

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TUTUKLANDILAR

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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