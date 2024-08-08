İstanbul’un göbeğinde silahlar konuştu. Sokak ortasında kurşun yağdı

Kaynak: DHA
İstanbul’un göbeğinde silahlar konuştu. Sokak ortasında kurşun yağdı

İstanbul Esenyurt’ta 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Sokak ortasındaki çatışmada 3 kişi yaralandı. Çatışmada kurşunların 1 iş yerine ve 1 araca isabet ettiği öğrenildi.

İstanbul Esenyurt’ta 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Sokak ortasında kurşunların yağdığı çatışmada 3 kişi yaralandı. Çatışmanın nedeni belirsizliğini korurken kurşunların 1 işyerine ve bir araca isabet ettiği öğrenildi.

Çatışma sırasında olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çatışma anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde sokak arasında kaçanlar ve bir kişinin ayağından yaralandığı görüldü. Görüntülerde silah sesleri duyulurken kamera kayıttayken olay yerine polis ekipleri geldi. Öte yandan görüntülerde 1 kişinin ateş ederek kaçtığı görüldü.

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