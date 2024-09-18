İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma. Kurşunu yedi seke seke kaçtı

Pendik'te dün yaşanan silahlı çatışmanın, ‘kız meselesi’ nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında gerçekleştiği ileri sürüldü. Saat 16.40 civarında bir arsada meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. ve Y.Y. isimli iki erkek ve N.K. isimli bir kadının bulunduğu 34 EHT 030 plakalı kiralık aracın yanına, 34 JR 5489 plakalı hafif ticari araç yaklaştı. Ticari araçtan inen M.A., E.Y. ve Y.Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. M.A., yanında taşıdığı silahla E.Y. ve Y.Y.’ye ateş açtı. Bunun üzerine E.Y. ve Y.Y. de silahla karşılık verdi ve iki grup arasında çatışma çıktı. Olay sırasında M.A., E.Y. ve Y.Y. kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Yaralılardan M.A., sekerek olay yerinden kaçmayı başardı. E.Y. ve Y.Y. ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. M.A. kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Olayla ilgili M.A., E.Y., Y.Y. ve N.K. dahil toplam altı kişi gözaltına alındı. Çatışma sırasında yaklaşık 15 el ateş edildiği ve bazı kurşunların araçlara isabet ettiği belirlendi. Otomobilin içinde yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi. Olay yerine gelen çekici yardımıyla hem ticari araç hem de otomobil kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, silahlı çatışmaya karışan bir kişinin yaralı halde topallayarak olay yerinden kaçtığı anlar kaydedildi. Olayın ardından polis ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı ve çatışmaya karışan kişilerin ifadeleri alındı.