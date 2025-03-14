İstanbul'un göbeğinde şoke eden saldırı! Sokak ortasında sevgilisini yumrukladı: O anlar saniye saniye kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar'da, Firuzköy Bulvarı'nda tartıştığı sevgilisine yumruk atan saldırgan, çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda esnaf, genç kadına yardım edip evine kadar eşlik etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası ile de kaydedilen olayda, caddede yürüyen kişi tartıştığı kadına yumruk attı. Sendeleyen kadın yine saldırganın peşinden yürümeye devam etti.

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SALDIRGAN KAÇTI

Saldırgan bir süre kaldırımda oturan kadına yine yumruk attı. Kadının çığlığı ile esnaf yardıma koşarken, saldırgan kaçtı.

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SEVGİLİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Saldırganın sevgilisi olduğunu belirten kadın, iyi durumda olduğunu ve evine gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine esnaf kadına evine gidene kadar eşlik etti.

İstanbul'un göbeğinde şoke eden saldırı! Sokak ortasında genç kadını yumrukladı: O anlar saniye saniye kamerada

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