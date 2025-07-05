İstanbul’un göbeğinde soygun dehşeti: Silahları ile kuyumcuya daldılar ama…

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul’un göbeğinde soygun dehşeti: Silahları ile kuyumcuya daldılar ama…

İstanbul Ümraniye’de 5 silahlı soyguncu bir kuyumcuya girdi. Ancak kuyumcunun müdahalesi ile soyguncular olay yerinden kaçtı. Olay yerinde silah sesleri duyulurken polis ekipleri soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı 5 kişi otomobille kuyumcunun önüne geldi. Araçtan inen şüpheliler, iş yerine girerek soygun girişiminde bulundu.

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Kuyumcu ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Bu sırada olay yerinde silah sesleri duyulduğu öğrenildi. Kısa sürede olay yerinden uzaklaşan şüpheliler, olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcuda ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

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Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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