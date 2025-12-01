MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ diyerek hitap ettiği ve ardından Meclis’e davet ettiği vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan’a ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışı ile 2’nci açılım süreci başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da destekleri ile süreç; terör örgütü PKK’nın fesih kararı, teröristlerin silahları yakması ve sınırdan çekilmesiyle devam etti.

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda ise İmralı’ya gitme kararı çıkmıştı. CHP ve Yeni Yol hariç, AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmüştü.

DEM İLE POLİS ARASINDA SLOGAN ATIŞMASI

Açılım süreci devam ederken dün DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Sancaktepe’de “Ekmeğimiz İçin Buluşuyoruz” eyleminde polislerin “APO” müdahalesine sert tepki gösterdi. “Biji serok Apo” sloganına polis ekipleri “Attığınız sloganlar kanunsuzdur. Kanunsuz sloganları derhal sonlandırın” uyarısı yaptı. Temelli “O sloganların kanunsuz olduğuna sen karar veremezsin. Bu halk kararı verir” dedi.