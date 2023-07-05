İstanbul'un göbeğinde yılan dehşeti

İstanbul’un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde görülen 1 metrelik yılan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un göbeğinde yılan dehşeti

Sıcakların iyice bastırması ile birlikte yılanların; Ev, bahçe ve sokaklarda görülme vakaları her sene olduğu gibi bu sene de arttı. İstanbul’un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde görülen 1 metrelik yılan mahalle sakinlerince İtfaiye ekiplerine bildirildi.

Yılan’ın bulunduğu alana gelen İtfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşları yılanın çevresinden uzaklaştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde yılanı yakaladı. Koruyucu eldiven ile yılana zarar vermeden yakaladıkları yılanı korunaklı bir torba içine koydan itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Çevrede bulunan ve olayı an be an kaydeden vatandaşların, yılanın yakalandıktan sonra, “Aldı, vallahi aldı.” “Büyük cesaret” yorumları ile birlikte itfaiye ekiplerini de alkışlamaları görüntülere yansıdı.

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