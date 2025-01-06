İstanbul'un göbeğindeki hayalet otele gizlice girildi. 27 katlı dev bina satışta

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası

Kamuoyunun Jet Fadıl olarak tanıdığı Fadıl Akgündüz’ün arkasında 30 bine yakın mağdur bıraktığı Bayrampaşa’daki harap haldeki binanın iç görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu. İflas masası bina için 350 milyon dolar istiyor.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, iş insanı Fadıl Akgündüz’ün, halk arasında "Jet Fadıl" olarak tanınan iş insanının Bayrampaşa'daki inşaat halindeki oteli Caprice Gold, 350 milyon dolar fiyatla satışa çıkarıldı. Otelin içinin harabe hali ve terkedilmiş görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Proje, 2010 yılında başlanmış ve devasa bir otel olacağı vaadiyle tanıtılmıştı. Ancak Akgündüz’ün yönetimindeki proje, 2014 yılında kaderine terk edilerek tamamlanamamıştı. Projeye 28 bin 130 kişi yatırım yapmış, fakat hayal kırıklığına uğramıştı.

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27 katlı Caprice Gold Oteli, 30 dönümlük arazi üzerinde ve 150 bin metrekarelik kapalı alanda inşa ediliyordu. Otel, 1300 odalı ve 3300 yatak kapasiteli olarak planlanmıştı.

Jet Fadıl'ın Caprice Gold'u satılıyor. 350 milyon dolar istendiJet Fadıl'ın Caprice Gold'u satılıyor. 350 milyon dolar istendi

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Ayrıca, projenin içeriğinde 14 kral dairesi, 24 kapalı, 11 açık havuz, 7 kaplıca, 4 lobi, 5 katlı otopark ve çok sayıda restoran, konferans salonu gibi imkanlar bulunması öngörülmüştü.

Ancak, yarım kalan proje, maalesef yatırımcılar için bir hayal oldu. İflas masası tarafından otel, Kasım 2023 itibariyle 350 milyon dolara satışa çıkarıldı.

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Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz, dolandırıcılık suçlamasıyla 2015 yılında tutuklanmış ve 28 Nisan 2023’te 2504 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Akgündüz’ün, devremülk satışlarıyla 614 kişiyi dolandırdığı ortaya çıkmıştı.

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Çeşitli davalarla yargılanan Akgündüz, toplamda 12 milyon lira para cezasına da çarptırıldı. Projede 28 bin 130 mağdur bulunuyor. Dolandırılanlar haklarını aramak için Caprice Gold Mağdurları Derneği'ni kurmuşlardı.

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Dernek, mağdurların sesini duyurmayı ve haklarının geri alınmasını sağlamak için çabalarını sürdürüyor. Mağdurlar, yıllarca süren hukuk mücadelesine rağmen hala hak ettikleri devremülklerine kavuşabilmiş değil.

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Fadıl Akgündüz’ün dolandırıcılık davaları ve otel inşaatının durması, mağdurları daha da zor bir duruma soktu. Satışa çıkarılan otel, tamamlanmamış ve harabe bir halde olduğu için alıcılar için büyük bir risk taşıyor.

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