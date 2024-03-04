İstanbul'un göz kamaştıran AVM'si yabancı bankasının oldu. Ortaklardan biri TFF Başkanı Büyükekşi’ydi

Kaynak: HalkTV
İstanbul'un göz kamaştıran AVM'si yabancı bankasının oldu. Ortaklardan biri TFF Başkanı Büyükekşi’ydi
İstanbul Ataşehir’de 8 yıl önce açılan Watergarden AVM’nin tek sahibi Bahreyn merkezli Albaraka Türk Katılım Bankası oldu. AVM'nin ortaklarından biri TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ydi.

İstanbul Ataşehir’de bulunan Watergarden AVM, su, ışık, lazer, ateş gösterileri, oyun alanları ve macera parklarıyla ünlü bir alışveriş merkezi olarak biliniyor. Bu büyülü AVM, 8 yıl önce açıldı ve içinde Avrupa’nın en büyük gösteri havuzunu barındırıyor.

Ancak son gelişmelerle birlikte AVM’nin tek sahibi değişti. Bahreyn merkezli Albaraka Türk Katılım Bankası, Watergarden AVM’nin tamamını satın aldı.

AVM’nin eski ortakları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de bulunuyordu. Ancak FLO Ayakkabı’nın sahipleri ile banka arasındaki ortaklık sona erdi.

Ortaklar, AVM’den bekledikleri kazancı elde edemedikleri için bu kararı aldılar. Albaraka Türk Katılım Bankası, Watergarden AVM’nin tek sahibi olarak hikayesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

ORTAKLIĞI SONLANDIRDILAR

AVM’nin temeli 2014 yılında atıldı ve Büyükekşi, Ziylan Ailesi ve Albaraka Türk Katılım Bankası, “Kar-zarar ortaklığı yatırım sözleşmesi” imzalayarak AVM’de ortaklık yapmışlardı.

Ancak mali sıkıntılar, birçok AVM’de olduğu gibi burada da yaşandı. Taraflar, bekledikleri verimi elde edemedi ve sonunda ortaklığı sonlandırmaya karar verdiler.

Ziylan Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim AŞ adına yapılan açıklamada, “6 Şubat 2024’te yapılan Kâr-Zarar Ortaklığı Komite Toplantısında, alınan ortak karara istinaden ortaklık tasfiye edildi. Ziylan Gayrimenkul olarak Watergarden İstanbul projesiyle ilgili hiçbir tasarrufumuz kalmamıştır” denildi.

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