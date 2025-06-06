İstanbul’un gözbebeği yalısını ünlü kahve zinciri aldı: 903,5 milyon liraya anlaştılar

İstanbul Boğazı'nın en gözde lokasyonlarından Bebek Cevdet Paşa Caddesi'nde yer alan Starbucks'ın da bulunduğu yalı, el değiştirdi. Kahve Dünyası'nın da sahibi olan Altınmarka Grubu, yalıyı Selçuk Karamanoğlu'ndan 23 milyon dolara (yaklaşık 903,5 milyon TL) satın aldı.

Oksijen'den Elif Ergu'nun haberine göre, halen mülk sahibi oldukları Bebek Otel'in sırasındaki binayı Altınmarka'ya satan Selçuk Karamanoğlu 80'li yıllardan beri ABD'nin Maine eyaletinde yaşıyor. ABD'de de gayrimenkul yatırımları olan Karamanoğlu'nun ralli ve yelken tutkunu olduğu biliniyor. Altınmarka, geçtiğimiz aylarda Aydın'daki Efeler Çiftliği'ni Söktaş Grubu'ndan satın almıştı.

ALTINMARKA’DAN DİKKAT ÇEKEN İKİNCİ BÜYÜK SATIN ALMA

Altınmarka Grubu, bu yıl içindeki önemli ikinci yatırımıyla da dikkat çekmişti. Grup, geçtiğimiz aylarda Aydın’da bulunan Efeler Çiftliği’ni Söktaş Grubu’ndan satın alarak tarım alanındaki hamlelerine de ivme kazandırmıştı. Bebek’teki bu yalı yatırımı, grubun stratejik genişlemesinin Boğaz hattına taşındığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.