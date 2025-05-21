İstanbul’un güzelliği kadrajda: Nevzat Yıldırım sergisi

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul’un güzelliği kadrajda: Nevzat Yıldırım sergisi

Nevzat Yıldırım’ın “İstanbul’u Sevmek” sergisi, 28 Mayıs’ta Türkiye Fotoğraf Vakfı Sanat Galerisi’nde açılıyor. İstanbul’un tarihi dokusunu eşsiz kadrajlarla sunan sergi, 28 Haziran’a kadar sanatseverleri bekliyor.

Akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Nevzat Yıldırım'ın "İstanbul'u Sevmek" isimli sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Türkiye Fotoğraf Vakfı Sanat Galerisi'nde 28 Mayıs’ta açılacak sergide, sanatçının İstanbul'un bugünkü halini sıra dışı açılardan kadrajına yansıttığı eserler yer alacak.

Yıldırım, 15 senedir üzerinde çalıştığı projesinde, farklı mevsim ve ışık koşullarında çektiği fotoğraflarla şehrin ikonik özelliği olan tarihi yapılarına odaklanıyor.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Ozan Bilgiseren'in üstlendiği sergi, 28 Haziran’a kadar görülebilecek.

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