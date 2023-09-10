İstanbul’un her noktasında maganda terörü var. Vatandaşın can güvenliği tehlikede

İstanbul'da düzenlenen düğün ve asker eğlencelerinde yine magandalar sahnedeydi. Kimi tabancayla, kimi otomatik tüfekle havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

KAYNAK: DHA
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İstanbul’un her noktasında maganda terörü var. Vatandaşın can güvenliği tehlikede 1

İstanbul'da düzenlenen düğün ve asker eğlencelerine yine magandaların gölgesi düştü. Beykoz'da bulunan Halil Ulukurt Tüneli'nin girişinde yolu kapatan düğün konvoyundan bir kişi otomatik tüfekle havaya defalarca ateş etti.

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İstanbul’un her noktasında maganda terörü var. Vatandaşın can güvenliği tehlikede 2

Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli'nde de görüntüler değişmedi. Asker eğlencesi yapan motosikletliler tüneli trafiğe kapattı.

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İstanbul’un her noktasında maganda terörü var. Vatandaşın can güvenliği tehlikede 3

Esenler'de ise düğün sırasında silah sesleri duyuldu. Düğün eğlencesini cep telefonu ile çeken bir vatandaş silah seslerinin duyulmasının ardından panikle içeri kaçtı.

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İstanbul’un her noktasında maganda terörü var. Vatandaşın can güvenliği tehlikede 4

Eyüpsultan'da ise 7 Eylül'de düğün konvoyu sırasında Saya Yokuşu mevkiinde yolu kapatarak halay çekenlerin görüntülerinin sosyal medyada yayınlandı.

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İstanbul’un her noktasında maganda terörü var. Vatandaşın can güvenliği tehlikede 5

TRAFİĞİ KAPATIP HALAY ÇEKMENİN CEZASI 13 BİN 80 LİRA

Görüntülerin yayılmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda, yolu kapatan araçların sürücüleri oldukları belirlenen İ.E.Ş., M.D., T.Ö., S.K., B.K. ve S.K. yakalandı.

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İstanbul’un her noktasında maganda terörü var. Vatandaşın can güvenliği tehlikede 6

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'na göre; kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamaktan 436 lira, taşıt yolu üzerinde duraklamanın trafik işareti ile yasak olduğu belirtilen yerde duraklamaktan dolayı 436 lira, araçlarını zorunlu neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde hız sınırının çok altında sürmekten dolayı 436 lira, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç sürmekten 436 lira, yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışta bulunmasından dolayı 436 lira olmak üzere toplam 13 bin 80 lira ceza yazıldı.

Ayrıca 5 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da işlem yapıldı.

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