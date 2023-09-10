İstanbul’un her noktasında maganda terörü var. Vatandaşın can güvenliği tehlikede

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'na göre; kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamaktan 436 lira, taşıt yolu üzerinde duraklamanın trafik işareti ile yasak olduğu belirtilen yerde duraklamaktan dolayı 436 lira, araçlarını zorunlu neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde hız sınırının çok altında sürmekten dolayı 436 lira, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç sürmekten 436 lira, yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışta bulunmasından dolayı 436 lira olmak üzere toplam 13 bin 80 lira ceza yazıldı.

Ayrıca 5 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da işlem yapıldı.