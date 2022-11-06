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Çamlıca Kulesi'nde hasar meydana geldi

İstanbul'un Üsküdar İlçesinde Çamlıca Kulesi'nin dış cephe malzemesi gece saatlerinde yerinden çıkarak düştü, kulede hasarlar oluştu. Çamlıca Kulesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 14:40
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İstanbul'un her yerinden görülen devasa Çamlıca Kulesi'nde hasar meydana geldi

Çamlıca Kulesi'nde hasar meydana geldi
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İHA'nın haberine göre; 2021 yılında açılışı yapılan Çamlıca Kulesi'nde dış cephe levhaları düştü, binada hasar oluştu. Çamlıca Kulesinin radyo alıcı kısmında bulunan dış cephe malzemeleri gece saatlerinde yerinden çıkarak düştü. Düşen parçalar sonucu kulenin bazı katlarında büyük hasar oluştu.

Öte yandan konuyla ilgili Çamlıca Kulesi'nden de bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir. Tüm operasyonlarımız yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmamıştır." denildi. 

Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde, bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar meydana geldi.
 

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Cumali
6.11.2022 14:49
Bu kulenin açılışını milyon Ali yapmıştı. Allah ın laneti yakındır.  
 
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