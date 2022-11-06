Çamlıca Kulesi'nde hasar meydana geldi

İHA'nın haberine göre; 2021 yılında açılışı yapılan Çamlıca Kulesi'nde dış cephe levhaları düştü, binada hasar oluştu. Çamlıca Kulesinin radyo alıcı kısmında bulunan dış cephe malzemeleri gece saatlerinde yerinden çıkarak düştü. Düşen parçalar sonucu kulenin bazı katlarında büyük hasar oluştu.

Öte yandan konuyla ilgili Çamlıca Kulesi'nden de bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir. Tüm operasyonlarımız yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmamıştır." denildi.

Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde, bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar meydana geldi.

