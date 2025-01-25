İstanbul'un iki ilçesinin ulaşımı için büyük proje! Sadece 7 dakika 45 saniye...

Tramvay hattının tamamlanmasıyla, Eyüpsultan ve Bayrampaşa arasındaki ulaşım 7 dakika 45 saniye sürecek. Bu önemli proje, iki ilçe arasındaki ulaşımı kolaylaştırarak Bayrampaşa’nın erişilebilirliğini artıracak.

Başkan Hasan Mutlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattı, ilçemizin ulaşım altyapısını güçlendirecek. Bu projeyle, hem vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırıyoruz hem de Bayrampaşa’yı daha cazip bir merkez haline getiriyoruz. İBB ile koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bayrampaşa’nın geleceğine yapılan bu yatırımla, ilçenin ulaşım ağı daha da güçleniyor. Hattın kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte, bölge sakinleri zamandan tasarruf sağlayarak konforlu bir ulaşım hizmetine kavuşacak.