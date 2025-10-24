İstanbul, Bu Hafta Sonu Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen Öğrencileri Ağırlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür)'e bağlı Turizm Müdürlüğü, Visit Istanbul ve StudyinTürkiye.com iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Welcome Week’25 Uluslararası Öğrenci Festivali”, 25-26 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane’nin 32.000 metrekarelik açık alanında gerçekleştirilecek.

180 ÜLKEDEN GENÇLER AYNI SAHNEDE

2024-2025 akademik yılı itibarıyla İstanbul’da 140.789 yabancı öğrenci öğrenim görüyor. Her yıl yaklaşık 40.000 yeni uluslararası öğrenci, üniversite eğitimi için İstanbul’u tercih ediyor.

Festivalin ilk günü İstanbul’daki yabancı öğrencilere, ikinci günü ise İBB yurtlarında kalan öğrencilere özel olarak planlandı. Amaç; gençlerin İstanbul’a uyum süreçlerini kolaylaştırmak, kültürel bağları güçlendirmek ve kalıcı dostlukların kurulmasına zemin hazırlamak.

Üniversite öğrenci kimliği ile ücretsiz olacak etkinlik 25–26 Ekim'de Müze Gazhane...