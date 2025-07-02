İstanbul'un köklü hastanesi iflas kervanına katıldı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'un köklü hastanesi iflas kervanına katıldı!

İstanbul'da 33 yıldır hizmet veren Özel Aksu Göztepe Hastanesi resmen iflas etti.

Özel Aksu Göztepe Hastanesi, yaşadığı mali sıkıntıların ardından geçtiğimiz aylarda konkordato ilan etmişti.

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Mahkeme, hükümlülüklerini yerine getiremeyen Aksu Holding hakkında hakkında iflas kararı verdi.

1992 yılında kurulan 'Özel Göztepe Hastanesi', geçtiğimiz yıl Aksu Holding'e satılmış ve ismi 'Özel Aksu Göztepe Hastanesi' olarak değiştirilmişti.

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Devir işlemlerinin ardından hem holding hem de hastane tarafında mali sıkıntılar yaşanırken, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Aksu Holding ve Özel Aksu Göztepe Hastanesi'nin iflasına karar verildi.

TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Aksu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Asker Aksu'nun şirket ve hastane için yaptığı konkordato uzatma talebi, konkordato komiser heyetinin raporunun ardından reddedildi.

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Aksu Holding'e ait şirketlerin borç batağında olduğunu tespit eden mahkeme, hem şirket hem de hastane için iflas açıkladı.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Mahkeme kararının ardından Aksu Holding ve Özel Aksu Göztepe Hastanesi hakkında tasfiye süreci başladı. Her iki şirket için iflas tasfiyesinin adi tasfiye usulüne göre yürütülmesine karar verildi. Ayrıca, konkordato komiser heyetinin görevi sonlandırıldı ve daha önce alınan tüm tedbir kararları kaldırıldı.

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