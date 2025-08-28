İstanbul'un lüks AVM'si kapısına kilit vurdu. 25 bin metrekarelik alana kurulmuştu

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
İstanbul’un ilk lüks ve butik AVM’si Prestige Mall, ekonomik sorunlar ve yönetim sıkıntıları nedeniyle kapandı. Başakşehir’deki 18 yıllık merkez, hayalet şehre dönüştü.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde 2007’de kapılarını açan Prestige Mall, Türkiye’nin ilk ‘lüks ve butik’ konseptli alışveriş merkezi olarak büyük umutlarla kurulmuştu. Ancak ekonomik zorluklar ve yönetim sorunları, 25 bin metrekarelik bu merkezi kapanışa sürükledi.

Temmuz’da tasfiye sürecine giren AVM, planlanan takvimin bir ay sarkmasının ardından geçtiğimiz hafta faaliyetlerini tamamen durdurdu. Mağazaların peş peşe tasfiye edilmesiyle hayalet şehre dönen merkez, bir dönemin sembolü olmaktan uzaklaştı.

Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, 12 bin metrekarelik kiralanabilir alanıyla lüks segmentte iddialı bir başlangıç yaptı. Açılışından kısa süre sonra 2007’de 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. 2013’te Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralınan AVM, 2016’da yolsuzluk iddialarıyla gündeme geldi.

İş insanı Mansur Topçuoğlu’nun satın alma girişimi ise sonuçsuz kaldı. Yıllar içinde ziyaretçi trafiği azaldı, marka çeşitliliği daraldı ve doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü. Çalışanlar, gelir-gider dengesizliği nedeniyle maaş ödemelerinin aksadığını belirtti. Prestige Mall, Türkiye’de AVM sektörünün altın çağında fark yaratmayı hedeflese de, değişen tüketici alışkanlıklarına ve artan rekabete uyum sağlayamadı.

Son yıllarda sembolik birkaç mağaza dışında işlevsiz kalan merkez, ekonomik dalgalanmaların da etkisiyle kapanmaktan kurtulamadı. Başakşehir’in simgelerinden biri olan bu yapı, artık sessizliğe gömülmüş durumda.

