İstanbul'un merkezinde 1.5 milyar TL'lik arsa satışı!

İstanbul’un iş dünyasının merkezi konumundaki Büyükdere Caddesi’nde, değerine paha biçilemeyen bir arsa satışa çıkarıldı. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Sarıyer ilçesi Mirgün Mahallesi’nde, 154 ada 70 parselde yer alan bin 706 metrekarelik arsayı 1.5 milyar TL muhammen bedelle ihaleye sunuyor. Bu bedel, metrekare başına yaklaşık 880 bin TL’ye karşılık geliyor.

İHALE TARİHİ DE DUYURULDU!

Arsa, çevresinde gökdelenler ve iş merkezlerinin bulunduğu stratejik bir konumda yer alıyor. Tapu kayıtlarında arsanın sahibi olarak Sultan Mahmud Han-ı Sani Bin Sultan Abdülhamid Han Vakfı görünüyor. İhale için geçici teminat bedeli 45 milyon TL olarak belirlenirken, satış 26 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:30’da Ankara’da açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

METREKARE BİRİM FİYATI 880 BİN TL

Büyükdere Caddesi, İstanbul’un en işlek ve prestijli bölgelerinden biri olarak biliniyor. Bu nedenle, satışa sunulan arsanın yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandırması bekleniyor. Muhammen bedel üzerinden satılması durumunda, arsanın metrekare birim fiyatı 880 bin TL’yi bulacak, bu da taşınmazın değerini bir kez daha ortaya koyuyor.

YERLİ VE YABANCI YATIRIMCILARIN RADARINDA

Sektör uzmanları, arsanın konumu ve potansiyeli nedeniyle yerli ve yabancı yatırımcıların radarında olduğunu belirtiyor. İhale, İstanbul’un gayrimenkul piyasasında önemli bir hareketlilik yaratabilir ve bölgedeki ticari gelişim için yeni bir sayfa açabilir. Satışın sonucu, hem emlak sektörü hem de iş dünyası açısından yakından takip edilecek.