İstanbul'un merkezindeki lüks otel satıldı. Yarın yeni adıyla açılıyor

Bülbüloğlu Turizm Grubu, konaklama ve turizm sektöründeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Marmaris'teki üç oteliyle Türk turizmine katkı sağlayan grup, şimdi de İstanbul'da önemli bir hamle yaptı.

The Marmara Şişli'yi satın alarak, oteli “The Cettia İstanbul” olarak yeniden markalandırdı. Yeni adıyla 1 Aralık 2024 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan otel, grup için büyük bir adım olarak dikkat çekiyor.

Cettia Hotels, uzun yıllardır resort otelcilikte başarılı bir geçmişe sahip bir marka olarak tanınıyor. Şişli'nin merkezi konumunda açılacak olan The Cettia İstanbul, grup için şehir otelciliğinde atılan önemli bir adımı temsil ediyor.

Bu yatırım, Cettia Hotels'in büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Grup adına açıklama yapan Dr. Salim Akçay, bu hamlenin markalarının ulusal ve uluslararası alandaki büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti.

Akçay, “The Cettia İstanbul, grubumuzun büyüme vizyonunun önemli bir adımını oluşturuyor. İstanbul gibi dünyaca ünlü bir metropolde yer almak, hem yerel hem de global pazarda güçlü bir varlık gösterme hedefimizin bir parçasıdır” dedi.

Cettia Hotels, bu yeni yatırımla şehir otelciliği alanında daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyor. Marmaris'teki otelleriyle turizm sektöründe sağlam bir yer edinmiş olan grup, İstanbul’daki bu açılışla büyüme yolundaki hedeflerini pekiştirecek.