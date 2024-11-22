İstanbul'un meşhur börekçisi yine yakalandı. Kıyma yerine bakın neler yedirmişler neler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın halk sağlığını hiçe sayanlar markaları ifşa ettiği listeyi yeniledi. İstanbul'da ünlü markanın adıyla satış yapan firmaya ait kıymalı börekten kanatlı et ve tavuk sakatatı (taşlık) çıktığı ifşa edildi.

İstanbul'da meşhur bir börekçi adıyla satış yapan markanın ürünleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından mercek altına alındı.

Son olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri Meşhur Sarıyer Börekçisi ismini kullanan Menaz Un Mamulleri'nde çiğ börek harcını inceledi. O börekten kıyma yerine her şey çıktı. İnceleme sonucunda böreklere kıyma tavuk eti ve tavuk taşlığı konulduğu duyuruldu.

Börek harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi. Bu durumu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilir gıda sitesinde duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesine börek firmasının dışında, dört firma daha girdi. Pul biberde yabancı madde tespit edildi. Üç zeytinyağı firmasının da tohum yağı kullandığı tespit edildi.