İstanbul'un muhteşem eserine Ay eşlik etti

Süleymaniye ve Fatih Camisi...Bu muhteşem iki eseri süsleyen 'Ay'. Anadolu Ajansı'ndan İsa Terli'nin objektifine İstanbul ve üç camiyle birlikte Ay böyle yansıdı.

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İstanbul'un muhteşem eserine Ay eşlik etti 1
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İstanbul'un muhteşem eserine Ay eşlik etti 2

Mimar Sinan'ın muhteşem eseri Süleymaniye Camisi...Ay öyle bir duruyor ki Süleymaniye'nin üzerinde bir tablo gibi...

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İstanbul'un muhteşem eserine Ay eşlik etti 3

Anadolu Ajansı Fotomuhabiri İsa Terli, Ay'ı saniye saniye objektifine yansıtmış...

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İstanbul'un muhteşem eserine Ay eşlik etti 4
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İstanbul'un muhteşem eserine Ay eşlik etti 5

Süleymaniye Camii...Fatih Camisi..Muhteşem üç camiyi böyle süslüyor.

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İstanbul'un muhteşem eserine Ay eşlik etti 6

Dakika dakika takip edilen ay iki minarenin arasında.

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İstanbul'un muhteşem eserine Ay eşlik etti 7

Süleymaniye Camisi...Muhteşem esirin üzerinde ay bir tablo gibi duruyor.

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İstanbul'un muhteşem eserine Ay eşlik etti 8
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İstanbul'un muhteşem eserine Ay eşlik etti 9
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