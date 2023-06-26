İstanbul'un muhteşem eserine Ay eşlik etti

Süleymaniye ve Fatih Camisi...Bu muhteşem iki eseri süsleyen 'Ay'. Anadolu Ajansı'ndan İsa Terli'nin objektifine İstanbul ve üç camiyle birlikte Ay böyle yansıdı.
Mimar Sinan'ın muhteşem eseri Süleymaniye Camisi...Ay öyle bir duruyor ki Süleymaniye'nin üzerinde bir tablo gibi...
Anadolu Ajansı Fotomuhabiri İsa Terli, Ay'ı saniye saniye objektifine yansıtmış...
Süleymaniye Camii...Fatih Camisi..Muhteşem üç camiyi böyle süslüyor.
Dakika dakika takip edilen ay iki minarenin arasında.
Süleymaniye Camisi...Muhteşem esirin üzerinde ay bir tablo gibi duruyor.