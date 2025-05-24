İstanbul’un sesi dijital arşivle ölümsüzleşiyor

İstanbul’un kültür ve sanat hayatına damga vuran Cemal Reşit Rey, Türk çok sesli müziğinin öncülerinden biri olarak müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, bu eşsiz mirası korumak ve geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla “Cemal Reşit Rey Dijital Arşiv Projesi”ni başlattı.

Müzikolog Dr. Sungu Okan’ın koordinatörlüğünde yürütülen proje, Rey’in el yazması notalarından kişisel mektuplarına, konser programlarından aile fotoğraflarına kadar uzanan zengin bir arşivi dijital ortama aktararak küresel erişime açmayı hedefledi.

BİR KÜLTÜR HAZİNESİNİN YENİDEN KEŞFİ

Cemal Reşit Rey, Türk Beşleri arasında yer alan besteci, piyanist ve orkestra şefi kimliğiyle, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da büyük bir etki bıraktı.

Lüküs Hayat, Deli Dolu ve Üç Saat gibi operetleriyle İstanbul’un kozmopolit ruhunu notalara döken Rey, aynı zamanda “On İki Anadolu Türküsü” gibi eserleriyle Anadolu’nun folklorik zenginliğini batı müziğiyle harmanladı.

Proje kapsamında, Rey’in CRR Konser Salonu’nda bulunan el yazması notaları, eskiz defterleri, mektuplar, Ara Güler tarafından çekilen ikonik fotoğraflar ve hatta kırılmış taş plaklar titizlikle tasnif edildi.

Karşımıza çıkan belgeler, adeta bir zaman kapsülü gibi. Rey’in kendi el yazısıyla yazdığı notalar, onun oluşturucu sürecine ışık tuttu. Ayrıca, kardeşi Ekrem Reşit Rey’e ait piyes taslakları ve Osmanlı tarihi üzerine yazılmış Fransızca metinler, ailenin entelektüel derinliğini ortaya koydu.

BİLİMSEL VE KÜRESEL BİR ÇABA

Harvard Üniversitesi Müzikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Thomas Forrest Kelly, projenin uluslararası önemine vurgu yaparak, “Cemal Reşit Rey’in eserleri, doğu ve batı müzik geleneklerini birleştiren nadir bir köprü. Bu arşivin dijitalleşmesi, global müzikoloji topluluğu için paha biçilmez bir kaynak olacak” yorumunda bulundu.

Ayrıca, Londra Üniversitesi SOAS Müzik Bölümü’nden Dr. Rachel Harris, Rey’in eserlerinin etnomüzikoloji açısından önemine dikkat çekti:

“Rey’in Anadolu motiflerini batı formlarıyla buluşturması, 20. yüzyılın erken dönemlerinde küresel müzik sahnesinde özgün bir ses oluşturdu. Bu arşiv, hem Türk müziğinin modernleşme sürecini hem de İstanbul’un çok kültürlü yapısını anlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor.”

DİJİTAL ÇAĞDA KÜLTÜREL BELLEK

CRR Dijital Arşiv Projesi, sadece müzikologlar ve araştırmacılar için değil, müzikseverler ve geniş kamuoyu için de erişilebilir bir platform oluşturmayı amaçladı.

Atatürk Kitaplığı ile iş birliği içinde yürütülen proje, Rey’in eserlerinin dijital ortamda interaktif bir şekilde sunulmasını sağlayacak. Projenin ikinci aşamasında, eksik eserlerin tamamlanması ve uluslararası müzik platformlarında paylaşılması planlandı.

Rey’in kayıp eserlerini veya objelerini elinde bulunduranları, bu mirası tamamlamak için bizimle iletişime geçmeye davet edildi.

CEMAL REŞİT REY’İN MİRASI VE İSTANBUL’UN SESİ

1904’te Kudüs’te doğan Rey, müzik eğitimine Paris’te Marguerite Long ve Gabriel Faure gibi efsanevi isimlerle başladı. Cumhuriyet’in kuruluşuyla Türkiye’ye dönerek İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda dersler verdi, İstanbul Şehir Orkestrası’nı kurdu ve Filarmoni Derneği’nin temellerini attı. Onun eserleri, İstanbul’un dar sokaklarından Boğaz’ın dalgalarına kadar kentin ruhunu yansıttı.

Projenin tanıtımı, CRR Konser Salonu’nda düzenlenen “Cemal Reşit Rey’e Saygı” konseri öncesinde gerçekleşti. Şef Can Okan yönetimindeki konserde, Rey’in operetlerinden seçkiler seslendirildi. Konser, arşiv projesinin kültürel önemini bir kez daha gözler önüne serdi.