İstanbul'un simgesi tarihi otel kapısına kilit vuracak. İhanet toplantısına ev sahipliği yapmıştı

Büyükada’nın simgesi Splendid Otel, yangın güvenliği eksiklikleri ve iskan ruhsatı olmaması nedeniyle kapatılıyor. Tarihi otel, 15 Temmuz darbe girişimindeki tartışmalı toplantıyla da gündeme gelmişti.

Büyükada’nın 1908’de inşa edilen ve tarihi dokusuyla öne çıkan Splendid Otel, yangın güvenliği eksiklikleri ve iskan ruhsatı bulunmaması nedeniyle faaliyetlerine son veriyor. Adalar Kaymakamlığı’nın denetimleriyle başlayan süreç, otelin ciddi riskler taşıdığını ortaya koydu. Tarihi yapının kapanması, ada sakinleri ve ziyaretçiler arasında üzüntüyle karşılandı.

Adalar Kaymakamlığı’nın gerçekleştirdiği incelemelerde, Splendid Otel’in Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e aykırı olduğu belirlendi. Resmi raporlar, yapının can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğini doğruladı. Kaymakamlık, bu bulgular ışığında otelin ivedilikle kapatılmasını talep etti.

CHP’li Adalar Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün dosya incelemesi, otelin usulsüzlüklerini gün yüzüne çıkardı. Geçmişte alınan yangın raporunun uygun olmadığı, işyeri açma ruhsatının usulsüz verildiği ve yapının iskansız olduğu tespit edildi. Belediye, otelin tüm ruhsatlarını iptal etmek için harekete geçti.

Ancak, Kaymakamlık’ın 10 günlük süre tanımasına rağmen yaptırım uygulanmaması, “Yeni bir facia mı bekleniyor?” eleştirilerine yol açtı. Splendid Otel, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında eski CIA ajanı Henri Barkey’nin liderliğinde 17 kişilik bir grubun toplantısına ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor.

Darbenin başarısız olmasının ardından Barkey’nin 19 Temmuz’da Türkiye’yi terk etmesi ve otelde bıraktığı “Pensilvanya” yazılı zil, olayı sembolik hale getirdi.

Osmanlı’dan günümüze uzanan Splendid Otel, 1919’daki işgal yıllarında İngiliz Ordu Karargâhı olarak kullanıldı. Mimari zarafetiyle Büyükada’nın simgelerinden olan otel, kültürel ve tarihi değeriyle de öne çıkıyor.

Splendid Otel’in kapanması, Büyükada’nın turizm ve kültür hayatında bir dönemin kapanışı olarak görülüyor. Yetkililer, tarihi yapının geleceğiyle ilgili henüz net bir plan açıklamadı. Ada sakinleri, otelin restore edilerek yeniden açılmasını umuyor.