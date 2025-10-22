İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından beşincisi yayımlanan 2024 Fiziksel Aktivite Araştırması, kentin fiziksel aktivite alışkanlıklarını gösterdi. 39 ilçede toplam 11 bin 534 kişiyle yüz yüze görüşmelerde katılımcılara haftalık egzersiz sürelerinden, en çok tercih ettikleri sporlara, yapamama nedenlerinden motivasyonlarına kadar pek çok soru yöneltildi. Araştırmaya göre, İstanbul genelinde hareketlilik oranı 2023’e göre 2.2 puan artışla yüzde 37.1 oldu.

YÜRA YA İSTANBUL

Araştırmaya göre İstanbul’da en çok tercih edilen fiziksel aktivite yüzde 58 ile yürüyüş. Yürüyüşü fitness, yüzme, futbol, koşu, yoga ve pilates takip ediyor. Kadınlar da erkekler de yürüyüşü birinci sırada tercih ederken, en az ilgi gören aktiviteler dövüş sporları ve yoga oldu. İstanbullulara “Fırsat olsa hangi sporu yapmak isterdiniz?” sorusu yöneltildiğinde ise yüzme yüzde 40,8 ile ilk sırayı aldı.

TUZLA BİRİNCİ SIRADA

Spor İstanbul’un araştırmasına göre İstanbul’un 2024 yılı en aktif ilçeleri Tuzla (%52,6), Beyoğlu (%48,6) ve Küçükçekmece (%48,3) oldu. Sultangazi, Ümraniye ve Kartal gibi ilçeler ise hareketliliğin artırılması için önümüzdeki dönemde yerel spor programlarının hedef noktaları arasında değerlendiriliyor.

ZİNDE HİSSETMEK İÇİN SPOR

Fiziksel aktivite yapanların yüzde 59’u daha zinde hissetmek, yüzde 35,8’i görünümünü iyileştirmek, yüzde 33,8’i sağlık nedenleriyle spor yaptığını belirtti. Kadınların yüzde 34,9’u kilo vermek için, erkeklerin yüzde 28,1’i ise stres atmak için egzersiz yapıyor. Düzenli egzersiz yapanların yüzde 66’sı haftada 150 dakika ve üzeri fiziksel aktivite gerçekleştiriyor. Bu oran 2023’te yüzde 38,7 idi.

EN BÜYÜK ENGEL: ZAMAN YETERSİZLİĞİ

Araştırma, fiziksel aktivite yapmayan İstanbulluların en büyük engelinin yüzde 53,1 ile zaman yetersizliği olduğunu ortaya koydu. Sağlık sorunları nedeniyle egzersiz yapamayanların oranı yüzde 19,6, spor yapmaya ilgi duymayanların oranı yüzde 15,3 olarak ölçüldü.

BİLGE DORUK: ARTIŞ SEVİNDİRİCİ AMA...

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, İstanbul’daki fiziksel aktivite oranındaki artışın sevindirici olduğunu belirterek şunları söyledi: “2020’de bu oran yüzde 13,2 idi, bugün yüzde 37,1’e ulaştı. Bu yükselişte 73 tesisimizde ve 300’ü aşkın açık alanda yürüttüğümüz etkinliklerin payı büyük. Ancak Avrupa kentlerinde bu oranlar yüzde 50’nin üzerinde. O nedenle, erişilebilir spora yatırımı sürdürmeliyiz. Her 100 bin aktif birey, sağlık harcamalarının azalması sayesinde ekonomiye yaklaşık 250 milyon dolar katkı sağlıyor.”

Türkiye’nin genç nüfusuna rağmen obezite oranında Avrupa’da ilk sırada olduğuna dikkat çeken Donuk, “Emeklilerimize yalnızca 1 TL’ye spor imkânı sunuyoruz. Gençler yüzde 50 indirimle faydalanabiliyor” diye konuştu.