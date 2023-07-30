İstanbul’un taşı toprağı artık sığınmacı ve pahalılık oldu

İstanbul'daki yaşama maliyetinin artması ve sığınmacı yoğunluğunun göç hareketlerini hızlandırdığına dikkat çeken CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, tespitlerini şöyle sıraladı: İstanbul’da yaşanan derin yoksulluk ve 2 milyonu aşkın düzensiz göçmen tersine göçü getirdi! Sığınmacılar istihdam edilmeye başlanınca pek çok kişi işinden oldu. Kirasını ödeyemedi, Çaresiz kalınca memleketine dönmek kaldı. İstanbul sadece 1. Dünya Savaşı sırasında göç vermiş, onun dışında göç almış bir şehirdi. Şimdi ise ekonomik savaş nedeniyle göç veriyor”

CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik krizle birlikte artan göç hareketlerine dikkat çekti. İstanbul'daki kira ve konut haritasına değinen Tekin, kira ücretlerinin yüksekliğinin yaşam maliyetini artırdığını ve bu durumun İstanbul'da yaşayanları olumsuz etkilediğini belirtti. Yaşananları AKP iktidarının siyasi vizyonsuzluğuna bağlayan Tekin “Parası olan Bodrum’a, olmayan da köyüne dönsün istiyorlar” dedi. Daha önce İstanbul'daki kira ve konut haritasını açıkladığına vurgu yapan Tekin, şunları söyledi:

“Gerçekten kiralar çok yüksek oranda. Türkiye ortalaması 7-8 bin lira iken İstanbul ortalaması 15-16 bin lire civarında. Böyle olunca İstanbul'da yaşamanın maliyeti çok ağır bir hale geliyor. Diğer taraftan İstanbul’da üretimi, istihdamı, gelir adaletini ve hayat kalitesini alabildiğine düşürdüler. İşsizlik, yoksulluk ve eşitsizliği; rant ve suç ekonomisini sınırsızca büyüttüler.”

İstanbul'un 2 milyonu aşan düzensiz göçmeni barındırdığına dikkat çeken Tekin, Esenyurt ve Esenler gibi ilçeler mültecilerin en yoğun olduğu bölgeler olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Afganlar, Suriyeliler, Mısırlılar istihdam edilmeye başlanınca doğal olarak pek çok kişi işinden oldu. Kirasını ödeyemedi, evini kaybetti. Çaresiz kalınca da tek çare memlekete dönmek kaldı. İstanbul tarihinde sadece 1. Dünya Savaşı sırasında göç vermiş, onun dışında genellikle göç almış bir şehir. Şimdiler de ekonomik savaş nedeniyle göç veriyor.”

1980’den bu yana Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 80 artarken İstanbul’un nüfusunun yüzde 500 oranında büyüyerek 16 milyona yükseldiğini belirten Tekin, şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye genelinde 1 kilometrekareye düşen kişi sayısı 105 iken İstanbul’da bu sayı tam 2.929 kişiyi buluyor. İstanbul’dan nüfusun en zengin yüzde 10’luk kesimi il gelirinin yaklaşık yüzde 50’sini alıyor. Nüfusun geri kalan yüzde 90’ı da toplam gelirin yüzde 50’sini paylaşıyor. Yani, İstanbulluların sevinçte ve kederde bir olmalarını sağlayan ‘gönül köprüleri’ birer birer yıkılıyor.”

“Mesela, siz hayatınızda hiç ikinci el gömlek aldınız mı ya da elektrik faturanızı ödemek için evinizden bazı eşyalarınızı satmak zorunda kaldınız mı” diye soran Tekin, “İşte bu derin yoksulluk beraberinde İstanbul’a tersine göçü getirdi” dedi. Bu şehirde sadece yoksullar değil, zenginlerinde göç halinde olduğunu söyleyen Tekin, “Göç meselesi sadece yabancı ve yoksul vatandaşlardan ibaret değil. Bazı yandaş çevreler kısa süre içerisinde büyük bir servet sahibi olunca ne yapacaklar? Memleketlerine mi döneceklerdi? Elbette dönemezlerdi. Gariban, İstanbul'un çeperlerinde AKP’ye oy verenler memleketine dönerken AKP iktidarınızda zenginleşenler; Kadıköy, Beykoz, Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer vb zengin semtlere göç etmeye başladı” dedi. İstanbul'un bu sorunlarla hesaplaşması gerektiğini ifade eden Tekin, İstanbul'un gönül köprülerini yeniden inşa etmek adına siyaset üstü bir çabanın ortaya konulması gerektiğini vurguladı.